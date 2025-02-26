Irak Başbakanı Sudani’den IKBY petrol ihracatı başlatma kararı

İHA

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinde düzenlenen bir forumda konuştu.

Sudani, Bağdat ile Erbil arasındaki petrol ve bütçe konularındaki anlaşmazlıkların büyük ölçüde giderildiğini vurgulayarak "Türkiye, Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatını yeniden başlatmak için çalışmalar yürütüyor." dedi.

Sudani, ihracatın yeniden başlamasının Irak ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

"TÜRKİYE ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYOR"

Bu sürecin, IKBY'deki vatandaşların maaş ve haklarının güvence altına alınmasına yardımcı olacağını dile getiren Başbakan Sudani, petrol gelirlerinin tüm Irak halkına adil bir şekilde dağıtılması gerektiğini ifade etti.

Irak hükümetinin, IKBY ile ekonomik ve enerji temelli anlaşmazlıkları çözerek bunları iş birliği fırsatlarına dönüştürdüğünü belirten Sudani, "Daha önce siyasi bir kriz olarak görülen petrol ihracatı meselesi artık hukuki bir çerçeveye oturtuldu." dedi.

"HUKUKİ BİR ÇERÇEVEYE OTURTULDU"

"Önceliğimiz, Irak’ın ekonomik çıkarlarını korumak ve IKBY’deki vatandaşların haklarını garanti altına almaktır." diyen Sudani, IKBY’de faaliyet gösteren petrol şirketleriyle iş birliğinin artırılarak ihracat sürecinin sürdürülebilir hale getirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

Bağdat ve Erbil arasındaki müzakerelerin son aşamaya geldiğini vurgulayan Sudani, önümüzdeki günlerde petrol ihracatının tekrar başlaması için resmi bir duyuru yapılabileceğini söyledi.