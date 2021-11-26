Irak, Belarus'tan 617 vatandaşını tahliye etti

Dışişleri Bakanlığı, Minsk’e giden uçakla vatandaşların tahliye edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Öncelik çocuk ve kadınlarda" denildi.

Bağdat yönetimi, Belarus'tan Avrupa ülkelerine geçmek isteyen vatandaşları için tahliye operasyonlarını sürdürüyor.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet El-Sahhaf, yaptığı yazılı açıklamada, son durumu paylaştı.

YÜZLERCE IRAKLI GERİ GETİRİLDİ

Belarus-Polonya sınırında kalan 617 göçmenin daha Bağdat’tan Minsk’e giden Irak Hava Yolları'na ait uçak tarafından tahliye edildiği duyuruldu.

Gönüllü olarak ülkelerine dönmek isteyen Irak vatandaşlarının iadeleri için Belarus ile koordinasyon faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi.

ÖNCELİK ÇOCUK VE KADINLARIN TAHLİYESİNDE

Sözcü El-Sahhaf, vatandaşların ülkelerine gönüllü olarak dönmelerinin insani inisiyatif ve diplomatik isteği karşılamak olduğunu belirtti.

El-Sahhaf, "Bunun başarılı bir şekilde sonuçlanması çaba harcıyoruz. Bizim önceliğimiz çocuk ve kadınların tahliyesi." ifadelerini kullandı.