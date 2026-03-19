Irak, İran'dan gelen gaz sevkiyatının tamamen durduğunu duyurdu

İsrail'in İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinde bulunan dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak bilinen Güney Pars'a yönelik saldırısının ardından İran'dan Irak’a gaz sevkiyatı tamamen kesildi.

Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Musa el-Abbadi, İran gazının Irak'a sevkiyatının tamamen durduğunu belirterek daha önce günlük yaklaşık 19 milyon metreküp seviyesinde olan arzın sıfıra düştüğünü vurguladı.

"ELEKTRİK ÜRETİMİNİ DOĞRUDAN ETKİLEDİ"

El-Abbadi, gaz akışının durmasının elektrik üretimini doğrudan etkilediği ve bu nedenle 3 bin megavatın üzerinde üretim kaybı yaşandığı bildirildi.

Uzun yıllardır süren savaşlar ve altyapı sorunları nedeniyle elektrik kesintisinin yaşandığı Irak, elektrik üretimi için kullandığı doğal gazın önemli bir kısmı için İran'dan ithal ediyor.