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- Irak kuzeyinde PKK'ya ait 20 mayın ele geçirildi
Irak kuzeyinde PKK'ya ait 20 mayın ele geçirildi
Haftanin bölgesinde yürütülen faaliyetlerde, terör örgütü PKK'ya ait 20 adet VS-50 anti personel mayın ele geçirilerek, imha edildi.
- DHA
- 16.05.2020 - 12:05
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki arama tarama faaliyetleri devam ediyor.
Haftanin bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait 20 adet mayın ele geçirildi.
MAYIN İMHA EDİLDİ
20 adet VS-50 anti personel mayın ele geçirilerek, METİ Timleri tarafından imha edildi.