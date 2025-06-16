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Irak Savunma Bakanı'ndan İsrail değerlendirmesi: Her türlü duruma karşı tam hazırlık halindeyiz

Irak Savunma Bakanı'ndan İsrail değerlendirmesi: Her türlü duruma karşı tam hazırlık halindeyiz Irak resmi haber ajansında yer verilen bilgiye göre, Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi'nin İsrail'in saldırılarına karşı "Irak güçleri, muhtemel her türlü duruma karşı tam hazırlık halindedir." dediği öğrenildi.