Irak Savunma Bakanı'ndan İsrail değerlendirmesi: Her türlü duruma karşı tam hazırlık halindeyiz

İsrail ile İran arasındaki karşılıklı misillemeler sürerken Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, son durumu değerlendirdi.
Abbasi'nin açıklamaları Irak resmi haber ajansı INA'da yer aldı.
"IRAK GÜÇLERİ, TAM HAZIRLIK HALİNDEDİR"
Ülkede güvenlik durumunun istikrarlı olduğunu belirten Abbasi, İsrail'in Irak'a olası saldırısına ilişkin ise "Irak güçleri, muhtemel her türlü duruma karşı tam hazırlık halindedir." dedi.
IRAK BAŞBAKANI'INDAN "İSRAİL ORTA DOĞU'DA SAVAŞIN ALANINI GENİŞLETMEYE ÇALIŞIYOR" AÇIKLAMASI
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani de İsrail'in Orta Doğu’da savaşın alanını genişletmeye çalıştığını söylemişti.
İsrail'in, İran'a destek veren Iraklı Şii milis grupların liderleri ile karargahlarına saldırı düzenlemesinden endişe ediliyor.
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