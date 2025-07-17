Irak'ın kuzeyinde art arda İHA saldırıları

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil ve Duhok kentleri, insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen yeni saldırıların hedefi oldu. IKBY Terörle Mücadele Birimi'nin yaptığı açıklamaya göre, Erbil'e bağlı Şamamık Nahiyesi’ndeki Surije köyü yakınlarına saat 10.50'de bir İHA düştü.

Aynı saatlerde, Duhok’un Zaho ilçesi sınırlarındaki Tuaki bölgesinde yer alan Norveçli enerji şirketi DNO’ya ait petrol sahası da saat 10.55’te bir başka İHA saldırısına uğradı. Her iki olayda da can ya da mal kaybı yaşanmadı.

İRAN DESTEKLİ Şİİ GRUPLAR SALDIRIYOR

14 Temmuz’dan bu yana Erbil ve Duhok'taki yabancı şirketlere ait petrol sahaları sık sık İHA saldırılarıyla hedef alınıyor. Saldırılar nedeniyle bazı sahalarda üretim durdu ve enerji sektöründe ciddi ekonomik kayıplar oluştu. Saldırıları şu ana kadar hiçbir grup üstlenmezken, IKBY İçişleri Bakanlığı daha önce bu tür eylemlerin arkasında Şii milis gücü Haşdi Şabi’ye bağlı bazı grupların olabileceğine dikkat çekmişti.

Bugün erken saatlerde Erbil’in Bahreka ilçesine bağlı Cejnikan köyü yakınlarında da bir İHA'nın düştüğü duyuruldu. Dünkü saldırıda ise Duhok’un Şeyhan ilçesindeki Badre petrol sahası hedef alınmıştı.