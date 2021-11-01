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    Irak'ta Covid-19 aşı yaşı 12’ye düşürüldü

    Irak Sağlık Bakanlığı, okulların açılması nedeniyle 12 yaş ve üstü çocuklara Pfizer-BioNTech aşısının uygulanmasına karar verdi.
    • İHA
    • 01.11.2021 - 19:36
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    Irak'ta Covid-19 aşı yaşı 12’ye düşürüldü

    Irak’ta okulların açılmasıyla birlikte aşı yaşı da düşürüldü.

    12 YAŞ VE ÜZERİNE AŞI KARARI

    Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Covid-19’a karşı 12 yaş ve üstü çocuklara Pfizer-BioNTech aşısı yapılması tavsiyesi üzerine 12 yaş ve üzerindeki çocuklara da korona virüsü (Covid-19) aşısı uygulama kararı alındığı duyuruldu.

    ÜLKEDE 5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ AŞILANDI

    Irak’ta salgının başından bu yana 2 milyon 56 bin 401 vaka tespit edilirken, 23 bin 196 can kaybı yaşandı.

    Sağlık Bakanlığı verilerine göre 5 milyondan fazla kişi Covid-19’a karşı aşılandı.

    Irak ta Covid-19 aşı yaşı 12’ye düşürüldü #1

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