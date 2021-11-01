Irak'ta Covid-19 aşı yaşı 12’ye düşürüldü

Irak Sağlık Bakanlığı, okulların açılması nedeniyle 12 yaş ve üstü çocuklara Pfizer-BioNTech aşısının uygulanmasına karar verdi.

Irak’ta okulların açılmasıyla birlikte aşı yaşı da düşürüldü.

12 YAŞ VE ÜZERİNE AŞI KARARI

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Covid-19’a karşı 12 yaş ve üstü çocuklara Pfizer-BioNTech aşısı yapılması tavsiyesi üzerine 12 yaş ve üzerindeki çocuklara da korona virüsü (Covid-19) aşısı uygulama kararı alındığı duyuruldu.

ÜLKEDE 5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ AŞILANDI

Irak’ta salgının başından bu yana 2 milyon 56 bin 401 vaka tespit edilirken, 23 bin 196 can kaybı yaşandı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 5 milyondan fazla kişi Covid-19’a karşı aşılandı.