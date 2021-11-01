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- Irak'ta Covid-19 aşı yaşı 12’ye düşürüldü
Irak'ta Covid-19 aşı yaşı 12’ye düşürüldü
Irak Sağlık Bakanlığı, okulların açılması nedeniyle 12 yaş ve üstü çocuklara Pfizer-BioNTech aşısının uygulanmasına karar verdi.
- İHA
- 01.11.2021 - 19:36
Irak’ta okulların açılmasıyla birlikte aşı yaşı da düşürüldü.
12 YAŞ VE ÜZERİNE AŞI KARARI
Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Covid-19’a karşı 12 yaş ve üstü çocuklara Pfizer-BioNTech aşısı yapılması tavsiyesi üzerine 12 yaş ve üzerindeki çocuklara da korona virüsü (Covid-19) aşısı uygulama kararı alındığı duyuruldu.
ÜLKEDE 5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ AŞILANDI
Irak’ta salgının başından bu yana 2 milyon 56 bin 401 vaka tespit edilirken, 23 bin 196 can kaybı yaşandı.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre 5 milyondan fazla kişi Covid-19’a karşı aşılandı.