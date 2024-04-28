Bitlis'te paylaşımı nedeniyle hedef olan öğretmen merkeze alındı

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Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzüköyü’nde öğretmenlik yapan Ayşegül Avcı, 23 Nisan'da yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Öğrencileriyle düzenledikleri etkinliğe yer veren Avcı, kullandığı ifadelerle tepkileri üzerine çekti.

"Kendimle ve çocuklarımla gurur duyuyorum"

Avcı, şu ifadeleri kullandı:

Yeni atanmışım, köyün tamamı terör örgütü yanlısı. Velilerimin hepsi sosyal medyada Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşıyor. Ben Atatürk baskılı tişörtlerle 23 Nisan'da zeybek oynadım. Bu benim zaferimdir. Kendimle ve çocuklarımla gurur duyuyorum.