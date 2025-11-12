Irak'ta genel seçimi Başbakan Sudani'nin lideri olduğu koalisyon kazandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Irak'ta gerçekleştirilen genel seçimin sonuçları Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği Konseyi Başkanı Yargıç Ömer Ahmed Muhammed ve komiserlik üyeleri tarafından yapılan basın toplantısında açıklandı.

Başkent Bağdat'ta Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin lideri olduğu İmar ve Kalkınma Koalisyonu birinci olurken eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin Takaddüm Partisi ikinci ve eski başbakanlardan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu ise üçüncü oldu.

Şii siyasi ve dini liderlerden Ammar Hekim'e bağlı Ulusal Devlet Güçleri İttifakı dördüncü ve Asayib Ehlilhak Hareketi'ne bağlı Sadikun listesi ise beşinciliği elde etti.

MUSUL'DA KDP BİRİNCİ

Musul kentinde ise Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi birinci parti oldu ve Halbusi'nin partisi ikinciliği elde etti, Sudani'nin koalisyonu ise Musul'da üçüncü oldu.

Erbil şehrinde de yine KDP birinci parti konumundayken Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi ikinci parti olarak açıklandı, Duruş Hareketi üçüncü ve Yeni Nesil Hareketi dördüncü sıraya yerleşti.

Basra'da da kentin valisi Esad İdani'nin Tasmim Koalisyonu en çok oyu alarak birinci parti olurken Sadikun listesi ikinci, Sudani'nin koalisyonu üçüncü ve Maliki'nin koalisyonu dördüncü sıraya yerleşti.

Süleymaniye'de ise KYB birinci, Duruş Hareketi ikinci ve Yeni Nesil Hareketi de üçüncü parti oldu.

ZAFERİNİ İLAN ETTİ

Başbakan Sudani, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından elde ettiği birinciliği kutlayarak şu ifadeleri kullandı: