2 yıl önce Irak'ta hükümeti protesto eden vatandaşları anmak isteyen bir grup, sokağa çıkarak gösteriler düzenledi.

Irak’ın Bağdat ve güney vilayetlerinde 1 Ekim 2019'da işsizlik, temel altyapı yetersizliği, geçim sıkıntısı ve dış müdahalelere karşı hükümet karşıtı gösteriler başlatılmıştı.

Gösterilerin yeniden başlamasıyla yaşanan şiddet olayları ve barışçıl göstericilere karşı orantısız güç kullanılması sonucu birçok insan öldürülmüştü.

Olayların 2'nci yılında onlarca kişi, Tahrir Meydanı’nda bir araya gelerek ölen vatandaşlar için sloganlar attı.

Göstericiler, hükümete çağrı yaparak, 2019 yılında yüzlerce protestocuyu öldürenlerin yakalanıp cezalandırılması yönünde talepte bulundu.

"SEÇİMLERİ BOYKOT EDİYORUZ"

Gösteriye katılan İkbal İbrahim, "Ekim ateşi henüz sönmedi ve onu unutmayacağız. Biz ekim kadınları olarak da seçimleri boykot ediyoruz. 2003 sonrası siyaset, kadınları dışladı ve hor gördü. Mecliste kota sistemiyle temsil ediliyoruz bu da adil bir tutum değil." ifadelerini kullandı.

Irak'ta halk, Ekim 2019 olaylarının 2'nci yılında meydanlara döküldü VİDEO







"ŞİARIMIZI SÜRDÜYORUZ"

Sivil aktivist Mazın Muhammed de "Yolsuzluğa batmış rejimin devrilmesi için 1 Ekim 2019'daki şiarımızı sürdürüyoruz ve bugün katılımcılar da bunda ısrarcı. Seçimler de halkın değil, koltuk peşinde olanların talebidir." dedi.

Bir diğer aktivist Havva Şammari ise Ekim 2019 gösterilerinin yolundan saptığını ve buna rağmen bir grup gencin değişim ve reform isteğini sürdürdüğünü kaydetti.

"BİR DÖNEM DURAKLAMA YAŞADIK"

"Bir dönem duraklama yaşadık ancak hiçbir zaman alanlardan tamamen çekilmeyeceğiz." diyen Şammari şöyle devam etti:

"Seçimlerde de oy kullansak da şaibelerle kimin çıkacağına kendileri (geleneksel partiler) karar verecek. Oy kullanmasak da oylarımız boşuna gidecek. O yüzden seçime katılım noktasında da ikilem içerisindeyiz."





GENEL SEÇİMLERİN ERKEN YAPILMASI BEKLENİYOR

Öte yandan Irak güvenlik güçleri, önlem amacıyla Tahrir Meydanı’na çıkan tüm yolları trafiğe kapattı.

Ülkede 10 Ekim'de erken genel seçimlerin yapılması bekleniyor. Seçimlerde 2003 sonrası iktidar ve devlet kurumlarını paylaşan geleneksel Şii partilerin yanı sıra Sünni, Kürt ve Türkmenler de yarışıyor.