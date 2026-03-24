Irak'ta Haşdi Şabi karargahına saldırı: 7 ölü

ABD ve İsrail'in Irak'taki İran yanlısı gruplara yönelik saldırıları sürüyor.

Irak basınında yer alan haberlere göre ülkenin batısındaki Anbar vilayetinde bulunan Haşdi Şabi'ye ait karargah, ABD saldırısına hedef oldu.

7 ÖLÜ 13 YARALI

Saldırıda Haşdi Şabi üyesi 7 kişinin öldüğü, 13 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

İran'a yakın Şii silahlı milis yapılardan oluşan Haşdi Şabi'ye yakın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Haşdi Şabi'nin Anbar Operasyonlar Komutanlığı İstihbarat Müdürü Vasık el-Fartusi ile Anbar Haşdi Şabi Komutanı olan Saad Devay el-Buayci'nin de saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi.

Haşdi Şabi'den ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.