80 lirayı aşmıştı: Benzin ve motorine indirim geliyor

Orta Doğu yanıyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

ABD, İran ve İsrail arasında devam eden saldırılar brent petrol fiyatlarını doğrudan etkiledi.

Brent petrolün varil fiyatı, enerji altyapılarını hedef alan saldırılar ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin etkisiyle yükseliyor.

Yükselen petrol fiyatları akaryakıta da zam olarak yansıdı.

Gece yarısından itibaren motorine 6,58 TL, benzine ise 93 kuruş zam geldi.

Motorinin fiyatı 80 lirayı aşarken, bugün ise indirim haberi duyuruldu.

İNDİRİM GELİYOR

Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 3,70 lira, benzinde ise 2,20 lira indirim yapılacak.

EŞEL MOBİL DEVREDE

İndirimlerin yüzde 75 oranı Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV iadesi alınacak kalan yüzde 25 oran ise pompa satış fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.

Ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca veriliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Yapılan zamların ardından motorin fiyatlarının yaklaşık olarak İstanbul’da 77,65 TL’ye, Ankara’da 78,77 TL’ye, İzmir’de ise 79,05 TL’ye yükseldi.

Doğu illerinde motorin 81 liraya, benzin ise 66 liraya yaklaştı.

Benzin fiyatlarının ise zam sonrası İstanbul’da 62,96 TL, Ankara’da 63,94 TL ve İzmir’de 64,23 TL seviyelerine çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.