Irak'ta petrol rafinerisinde yangın: 1 ölü

Irak'ın Selahaddin vilayetindeki petrol rafinerisinde çıkan yangında 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yayınlama Tarihi: 10.02.2026 03:10
  • Irak'ın Selahaddin vilayetinde bulunan Selahaddin-2 Rafinerisi'nde yangın çıktı.
  • Yangında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
  • İlgili makamlar olayla ilgili soruşturma başlattı.

Irak'ın Selahaddin vilayetinin Beyci kentinde yer alan Selahaddin-2 Rafinerisi'nde yangın çıktı.

Yangına sivil savunma ekiplerince müdahale edildi.

Irak resmi haber ajansı İNA'da yer alan haberde rafinerideki yangının benzini iyileştirme bölümünde çıktığı vurgulanırken sivil savunma ekiplerinin derhal müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığı ifade edildi.

1 ÖLÜ 6 YARALI

Selahaddin-2 Rafinerisi'ndeki yangında 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve 6 kişinin yaralandığı aktarılan haberde yangına ilişkin ilgili makamların soruşturma başlattığı bilgisine yer verildi.

