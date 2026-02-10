Irak'ta petrol rafinerisinde yangın: 1 ölü

- Irak'ın Selahaddin vilayetinde bulunan Selahaddin-2 Rafinerisi'nde yangın çıktı.
- Yangında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
- İlgili makamlar olayla ilgili soruşturma başlattı.
Irak'ın Selahaddin vilayetinin Beyci kentinde yer alan Selahaddin-2 Rafinerisi'nde yangın çıktı.
Yangına sivil savunma ekiplerince müdahale edildi.
Irak resmi haber ajansı İNA'da yer alan haberde rafinerideki yangının benzini iyileştirme bölümünde çıktığı vurgulanırken sivil savunma ekiplerinin derhal müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığı ifade edildi.
1 ÖLÜ 6 YARALI
Selahaddin-2 Rafinerisi'ndeki yangında 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve 6 kişinin yaralandığı aktarılan haberde yangına ilişkin ilgili makamların soruşturma başlattığı bilgisine yer verildi.