Libya'da düşen helikopterdeki 3 kişi öldü

Libya'nın güneydoğusundaki Kufra kentinde düşen helikopterdeki 3 kişini yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yayınlama Tarihi: 10.02.2026 03:57
  • Libya'nın güneydoğusundaki Kufra kentinde bir helikopter düştü.
  • Helikopterdeki 3 kişi yaşamını yitirdi.
  • Belediye Başkanı Bumeriz, hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Libya'nın güneydoğusundaki Kufra kentinde helikopter düştü.

Kufra Belediye Başkanı Muhammed Abdurrahim Bumeriz, düşen helikopterde hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.

3 ÖLÜ

Bumeriz, Kufra'daki es-Sarre Hava Üssü'nde helikopterin ambulans hizmeti sunduğu sırada düştüğünü ve helikopterdeki 3 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini üzüntüyle aldıklarını ifade etti.

Düşen helikopterde ölenlerin isimlerini de paylaşan Bumeriz, hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerinde bulundu.

