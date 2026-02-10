Libya'da düşen helikopterdeki 3 kişi öldü

- Libya'nın güneydoğusundaki Kufra kentinde bir helikopter düştü.
- Helikopterdeki 3 kişi yaşamını yitirdi.
- Belediye Başkanı Bumeriz, hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Libya'nın güneydoğusundaki Kufra kentinde helikopter düştü.
Kufra Belediye Başkanı Muhammed Abdurrahim Bumeriz, düşen helikopterde hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.
3 ÖLÜ
Bumeriz, Kufra'daki es-Sarre Hava Üssü'nde helikopterin ambulans hizmeti sunduğu sırada düştüğünü ve helikopterdeki 3 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini üzüntüyle aldıklarını ifade etti.
Düşen helikopterde ölenlerin isimlerini de paylaşan Bumeriz, hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerinde bulundu.