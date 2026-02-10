ABD'den şartlarının kabul edilmemesi halinde İran'a saldırı düzenleyeceği tehdidi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran ile ABD heyetlerinin Umman'da yürüttüğü dolaylı müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan İran Devrim Muhafızları Ordusu Siyasi İşlerden Sorumlu Komutan Yardımcısı Vekili Aziz Gazenferi, ABD'nin Umman'daki müzakerelerden önce İran'a 4 şart sunduğunu ve kabul edilmemesi halinde saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunduğunu aktardı.

Ülkesinin söz konusu bu tehdit ve psikolojik savaş karşısında teslim olmadığını dile getiren Gazenferi, ABD'nin balistik füze programı, bölgesel vekil gruplara destek, zenginleştirilmiş uranyum ve nükleer meseleyi müzakere konusu yapmak istediğini hatırlattı.

"İRAN'IN SAVUNMA YETENEKLERİ MÜZAKERE KONUSU OLAMAZ"

Gazenferi, İran'ın savunma yeteneklerinin müzakare konusu olamayacağını ve müzakerelere rağmen askeri tedbirleri almaya devam ettiklerini söyledi.

Umman'daki müzakere görüşmelerinin genel çerçevesinin ABD'nin öne sürdüğü şartlara göre değil İran'ın tutumuna göre şekillendiğini öne süren Gazenferi, görüşmelerin yalnızca nükleer meselelerle ilgili olduğunu hatırlattı.

Gazenferi, ABD ile müzakere sürecini yürüten İranlı müzakere heyetinin İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından belirlenen politikalar çerçevesinde faaliyet yürüttüğünü ve bu nedenle müzakere heyetine güven duyulması gerektiğini vurguladı.