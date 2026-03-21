Irak’ta sağanak sele neden oldu

Irak’ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde sağanak...

Kuvvetli yağış sele neden olurken, 50 evi su bastı.

Zaho Sivil Savunma Müdürlüğü, ilçeye bağlı Rüzgari bölgesinde meydana gelen sele ilişkin yazılı açıklama yaptı.

BÖLGE HALKINA YARDIM EDİLECEK

Açıklamada, sel nedeniyle bazı yolların kapandığı, ekiplerin bölge halkına yardım için sahada görevlendirildiği aktarıldı.

CİDDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Selde 50 evi su bastığı ve ciddi hasar oluştuğu belirtildi.

EKİPLER TEYAKKUZDA

Zaho Sivil Savunma Müdürlüğü, ilk belirlemelere göre, selde herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ancak ekiplerin teyakkuzda olduğunu kaydetti.