Irak'ta tartışmalı yasa değişikliği meclisten geçti: Çocuk evlilikleri yeniden gündemde

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Irak Meclisi, çocuk yaşta evliliklere dair endişeleri artıran ve kadın hakları savunucuları tarafından eleştirilen "Kişisel Statü Yasası"nda önemli bir değişiklik yaptı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Irak'ta 'Kişisel Statü Yasası'nda yapılmak istenen değişiklikler meclisten onay aldı.

MEVCUT YASA 18

Mevcut yasalar, evlilik yaşı için genellikle 18’i esas alıyor.

Ancak 21 Ocak’ta yapılan oylama, dini liderlerin İslam hukukuna dayalı yorumlar yaparak, evlilik yaşı konusunda daha esnek kararlar almalarının önünü açtı.

"YIKICI ETKİLER" UYARISI

Irak Kadın Birliği’nden insan hakları savunucusu Intisar al-Mayali, yapılan değişikliklerin çocuk yaşta evlilikleri teşvik edebileceği ve kadınlar ile kız çocukları üzerinde yıkıcı etkiler yaratabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Al-Mayali, bu düzenlemenin, kadınlar için boşanma, velayet ve miras gibi temel haklarda güvence sağlamayı zorlaştıracağına da dikkat çekti.

MECLİSTE KOAS ORTAMI

Yasa değişikliği, mecliste kaos ortamında gerçekleşen bir oturumda oylamaya sunuldu.

Oylama sırasında vekillerin yarısının oy kullanmadığı, bazı vekillerin ise yüksek sesle tepki gösterdiği, bazı vekillerin meclis kürsüsüne tırmandığı ifade edildi.