Irak'ta terör örgütü DEAŞ mensubu 2 intihar eylemcisi öldürüldü Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'a yapılan operasyon sonucunda, örgüt üyesi olduğu tespit edilen 2 intihar eylemcisinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA

Irak'ın birçok noktasında terör eylemleri gerçekleştiren DEAŞ'a bir yeni darbe daha vuruldu.

Kerkük'ün Penca Ali semti yakınlarında tespit edilen şüpheli bir araç için güvenlik güçleri harekete geçti.

Şüpheli araç kısa sürede takibe alındı.

2 İNTİHAR EYLEMCİSİ ÖLDÜRÜLDÜ

Irak İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.

Söz konusu şüpheli araca daha sonra baskın düzenlendiği aktarılan açıklamada, baskın sırasında araçta bulunan terör örgütü DEAŞ mensubu 2 intihar eylemcisinin üstlerindeki patlayıcıların infilak etmesi sonucu öldükleri kaydedildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölgede operasyonlarına devam ettiği aktarıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ VE IRAK

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen terör örgütü söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)