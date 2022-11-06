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    Irak'ta yangın çıkan binada çökme: 10 yaralı

    Başkent Bağdat’ta parfüm mağazalarının bulunduğu binanın bir kısmı, çıkan yangın nedeniyle çöktü. Yaşana olayda 10 kişi yaralandı.
    • 06.11.2022 - 22:19
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 22:23
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    Irak'ta yangın çıkan binada çökme: 10 yaralı

    Irak’ın başkenti Bağdat'ın merkezinde bulunan El-Veziriye bölgesinde parfüm mağazalarının bulunduğu binada yangın çıktı.

    Çıkan yangın ise hala devam ediyor.

    Binadaki alevler henüz kontrol altına alınamazken, yangın nedeniyle binanın bir kısmı çöktü.

    10 kişi yaralandı

    Çökme sonucu Irak Sivil Savunma Genel Müdürü Kazım Buhan ile 10 itfaiye görevlisi yaralandı.

    Yangının çıkış nedeni bilinmiyor

    İHA'nın haberine göre; yangını söndürmek için müdahale devam ederken, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

    Bağdat'ta yangın çıkan binada çökme VİDEO


    Irak ta yangın çıkan binada çökme: 10 yaralı #1

    Irak ta yangın çıkan binada çökme: 10 yaralı #2



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