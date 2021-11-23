Üniversite öğrencilerinin düzenlediği gösteri sırasında Kürdistan Yurtseverler Birliği’ne ait bina ateşe verildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinden eğitimlerini tamamlamaları amacıyla tahsis edilen ödeneklerin artırılmasına ilişkin taleplerinin görmezden gelinmesini protesto eden üniversite öğrencilerinin, Süleymaniye kentindeki gösterileri üçüncü gününde devam ediyor.

Gösteriler, kentin ilçelerinin yanı sıra Erbil'e de yayıldı. Öğrenciler Erbil'de Yüksek Eğitim Bakanlığı önünde toplanarak gösteri düzenledi.

ARBEDE YAŞANDI

Süleymaniye’deki gösteriler sırasında üniversite öğrencileri, Valilik binasından şehrin merkezindeki Saray Meydanı'na yürümek istedi.

Güvenlik güçlerinin öğrencilere müdahalesi ile arbede yaşandı.

BASINÇLI SU VE BİBER GAZI KULLANILDI

Üniversite öğrencilerinden oluşan bir grup gösterici, emniyet güçlerine taş attı. Güvenlik güçleri öğrencileri, basınçlı su ve biber gazı ile grubu dağıtmaya çalıştı.

Irak’taki gösterilerde, KYB binası ateşe verildi VİDEO



BİNA ATEŞE VERİLDİ

Gösteriler sırasında Kürdistan Yurtseverler Birliği’ne (KYB) ait binanın da ateşe verildiği görüldü. Süleymaniye Üniversitesi Teknik Enstitüsü'nde dün düzenlenen gösterilerde bazı göstericilerin yaralandığını belirtilmişti.