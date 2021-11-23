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    Irak’taki gösterilerde, KYB binası ateşe verildi

    Üniversite öğrencilerinin düzenlediği gösteri sırasında Kürdistan Yurtseverler Birliği’ne ait bina ateşe verildi.
    • AA
    • 23.11.2021 - 14:19
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 15:05
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    Irak’taki gösterilerde, KYB binası ateşe verildi

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinden eğitimlerini tamamlamaları amacıyla tahsis edilen ödeneklerin artırılmasına ilişkin taleplerinin görmezden gelinmesini protesto eden üniversite öğrencilerinin, Süleymaniye kentindeki gösterileri üçüncü gününde devam ediyor.

    Gösteriler, kentin ilçelerinin yanı sıra Erbil'e de yayıldı. Öğrenciler Erbil'de Yüksek Eğitim Bakanlığı önünde toplanarak gösteri düzenledi.

    ARBEDE YAŞANDI

    Süleymaniye’deki gösteriler sırasında üniversite öğrencileri, Valilik binasından şehrin merkezindeki Saray Meydanı'na yürümek istedi.

    Güvenlik güçlerinin öğrencilere müdahalesi ile arbede yaşandı.

    Irak’taki gösterilerde, KYB binası ateşe verildi #1

    BASINÇLI SU VE BİBER GAZI KULLANILDI

    Üniversite öğrencilerinden oluşan bir grup gösterici, emniyet güçlerine taş attı. Güvenlik güçleri öğrencileri, basınçlı su ve biber gazı ile grubu dağıtmaya çalıştı.

    Irak’taki gösterilerde, KYB binası ateşe verildi VİDEO

    Irak’taki gösterilerde, KYB binası ateşe verildi #2

    BİNA ATEŞE VERİLDİ

    Gösteriler sırasında Kürdistan Yurtseverler Birliği’ne (KYB) ait binanın da ateşe verildiği görüldü. Süleymaniye Üniversitesi Teknik Enstitüsü'nde dün düzenlenen gösterilerde bazı göstericilerin yaralandığını belirtilmişti.

    Irak’taki gösterilerde, KYB binası ateşe verildi #3

    Irak’taki gösterilerde, KYB binası ateşe verildi #4

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