İran 3 eyalette, ABD-İsrail ile bağlantılı 23 şüpheliyi gözaltına aldı

Orta Doğu'yu birbirine katan ve birçok sivilin ölümüne neden olan ABD-İsrail İran savaşı sürüyor.

Dünya'nın yakından takip ettiği savaşa ilişkin yeni operasyonlar ve açıklamalar devam ederken her geçen dakika yeni bir gelişme yaşanıyor.

10 KİŞİLİK HÜCRE YAKALANDI

İran devlet televizyonunun İstihbarat Bakanlığına dayandırdığı habere göre, kamuoyundan gelen ihbarlar ve yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda Mazenderan eyaletinde ulusal güvenliği hedef alan eylemler planladığı tespit edilen 10 kişilik bir hücre yakalandı.

Haberde, Rezevi Horasan eyaletinde de 'düşmanla bağlantılı terörist medya ile iş birliği yapan' 10 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

OPERASYONDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Bakanlık ayrıca, Huzistan’da yurt dışından yönlendirildiği belirtilen 3 kişilik bir grubun da yakalandığını açıkladı.

Yetkililer, bu grubun son günlerde güvenlik güçlerine ve eyalet valiliği dahil olmak üzere bazı kamu binalarına silahlı saldırılar düzenlediğini aktardı.

Operasyon sırasında iki Kalaşnikof saldırı tüfeği ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.