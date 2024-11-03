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İran 4,8 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı

İran 4,8 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı Yerel saatle 05.16'da ve 5,6 büyüklüğünde kaydedilen deprem, başkent Tahran'dan da hissedilirken deprem sonrası yapılan açıklamada şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisi alınmadığı duyuruldu.