İran'dan ABD'ye diplomasi mesajı: Haziranda yaptığınız hatayı tekrarlamayın

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar ülkenin birçok kentine yayıldı.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı, 14 Ocak'ta paylaştığı raporunda İran'da gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısının, 147’si emniyet görevlisi olmak üzere toplam 2 bin 550’ye yükseldiğini duyurmuştu.

İran makamlarından ise gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI: KONTROL TAMAMEN BİZDE

Ülkedeki olayları, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerini ve ABD ile gerginliği değerlendiren İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran hükümetinin gösteriler sırasında çıkan 'şiddet ve terör eylemleri' karşısında azami ölçüde itidal göstermek için mümkün olan tüm önlemleri aldığını aktardı.

Amerikan Fox News'e konuşan Erakçi, "Terörist eylemlerin üzerinden üç gün geçtikten sonra şimdi sakinlik hakim. Kontrol tamamen bizde" dedi.

"POLİS MEMURLARININ KAFALARINI KESTİLER"

Olaylar sırasında ölenlerin sayısının sorulması üzerine Erakçi, "Ülke dışından yönlendirilen terörist unsurlar bu gösterilere karışıp güvenlik güçlerine ve halka ateş açtı. Terörist hücreler vardı. İçeri girdiler, DEAŞ tarzı terörist operasyonları kullandılar. Polis memurlarını diri diri yaktılar. Kafalarını kestiler. Ve polis memurlarına ve insanlara ateş etmeye başladılar. Sonuç olarak, üç gün boyunca protestocularla değil, teröristlerle savaştık" ifadelerini kullandı.

"TAM OLARAK BİR İSRAİL PLANIYDI"

Erakçi, 'terörist unsurların' Trump'ı savaşa sürüklemek için gösterilerde ateş açarak ölü sayısını artırmak istediğini savunarak, "Bu tam olarak bir İsrail planıydı. ABD Başkanı'nı bu çatışmaya dahil etmek istediler. Bu yüzden sıradan insanları öldürerek, polis memurlarını öldürerek, farklı şehirlerde bir tür çatışma başlatarak ölü sayısını artırmaya başladılar" diye konuştu.

"DİPLOMASİYE HAZIRIZ"

İran'ı askeri saldırıyla tehdit eden Trump'a mesajının olup olmadığının sorulması üzerine Erakçi, Haziran 2025'teki İsrail ve ABD saldırılarına işaret ederek şunları söyledi: