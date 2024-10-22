İran: ABD, İran'a saldırısında İsrail'e destek verirse suç ortağı olur

AA

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, BM Güvenlik Konseyi üyeleri ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, konuya ilişkin bir mektup gönderdi.

"ABD'NİN İSRAİL'E DESTEK VERMESİ, SUÇ ORTAĞI OLDUĞU ANLAMINA GELİR"

İravani, mektupta, ABD Başkanı Joe Biden'ın Berlin'de yaptığı açıklamada İsrail'in İran'a yönelik saldırısı hakkında bilgi sahibi olduğunu belirttiğini hatırlatarak, "Bu, ABD'nin, İsrail'in İran'a karşı yasa dışı askeri saldırganlığını zımni onaylaması ve desteklemesi anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Biden'ın açıklamasının, ABD'nin bölgesel gerginliğin düşürülmesini istediğine ilişkin iddialarıyla da çeliştiğini belirten İravani, söz konusu ifadelerin kışkırtıcı ve tehlikeli olduğunu kaydetti.

İravani, mektupta, ABD'nin, teknik destek, gelişmiş silah ve kapsamlı hava savunma sistemleriyle İsrail'e destek vermesinin, ABD'yi suç ortağı yapacağı uyarısında bulundu.

İRAN'IN KINAMA ÇAĞRISI VE BIDEN'IN SALDIRI YANITI

BM Güvenlik Konseyi'nin söz konusu kışkırtmayı kınaması gerektiğini vurgulayan İravani, ABD'nin uluslararası hukuk ve BM Şartı'na uymasının sağlanmasını istedi.

ABD Başkanı Biden, Almanya gezisinde düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin "İsrail'in İran'a yapacağı saldırının nasıl ve ne zaman olacağına dair herhangi bir bilginiz var mı?" sorusuna, "evet" yanıtını vermişti.

Biden, sorulara rağmen İsrail'in saldırı planıyla ilgili bilgi vermekten kaçınmıştı.