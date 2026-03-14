İran: ABD-İsrail saldırılarında 223 kadın hayatını kaybetti

Orta Doğu'da kanlı savaş...

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından başlayan savaş devam ediyor.

İran devlet televizyonuna göre, Tahran'da basın toplantısı düzenleyen İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, ABD-İsrail'in ülkesine saldırılarında yaşanan can kaybı ve hasara dair bilgi verdi.

43 BİN SİVİL BİRİM HEDEF ALINDI

Muhacirani, saldırılarda 36 bin 469'u konut, 6 bin 179'u da ticari birim olmak üzere 42 bin 914 sivil birimin hasar gördüğünü belirtti.

Saldırılarda, 43 sağlık merkezi ve 32 ambulansın da hedef alındığını aktaran Muhacirani, 16 sağlık çalışanının öldürüldüğü bilgisini verdi.

"KADIN ŞEHİT SAYIMIZ 223 OLDU"

ABD-İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden kadınların, öğrenci ve öğretmenlerin sayısını da açıklayan Muhacirani, "Kadın şehidimizin sayısı 223, yaralı kadınlarımızın sayısı ise 2 bin 729.

Şehit öğretmen ve öğrencilerin sayısı da 206'ya ulaştı." dedi.

AMBULANSLAR BİLE HEDEF ALINDI

Saldırılarda 32 ambulansın da hedef alındığını aktaran Muhacirani, saldırılarda Tahran'ın simgelerinden sayılan Azadi Kulesi'nin de hasar gördüğünü kaydetti.