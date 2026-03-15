İran, ABD-İsrail saldırılarında en az 202 çocuğun öldüğünü açıkladı

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail İran savaşında ilk gün İran'da bir ilkokul hedef alınmıştı.

İran'a yönelik okul saldırısında, 168 öğrenci hayatını kaybetti ve birçok sivil de yaralandı.

16 GÜNDE 202 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

ABD ve İsrail iş birliğinde İran’a yönelik başlatılan saldırılar 3. haftasına girdi.

İran Sağlık Bakanlığı’na göre, ABD ve İsrail iş birliğinde 28 Şubat’tan bu yana devam eden saldırılarda en az 202 çocuk ile üçü hamile 223 kadın hayatını kaybetti.

153 SAĞLIK TESİSİ HEDEF ALINDI

İran'ın Tasnim Haber Ajansı’nda yer alan habere göre ise ABD-İsrail saldırıları nedeniyle İran genelinde en az 153 sağlık tesisi hasar gördü.

Haberde, "Ülkenin sağlık ağına bağlı 153 sağlık birimi zarar görmüş olup, bunların 56’sı kapsamlı sağlık hizmeti veren merkezlerden oluşmaktadır ve en büyük oranı temsil etmektedir.

Kirmanşah Üniversitesi en fazla hasarı görmüş olup, 42 birimi zarar görmüştür; bunu 19 birimle İsfahan izlemektedir. Ne yazık ki bu olaylarda 10 kişi hayatını kaybetmiş, 248 kişi tedavi edilip taburcu edilmiştir" ifadeleri yer aldı.