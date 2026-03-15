İran: ABD ve İsrail, İran İHA'sını taklit ederek bölge ülkelerine saldırıyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı sözcüsü İbrahim Zülfikari, son günlerde bazı bölge ülkelerinde meydana gelen saldırıların İran tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

"İRAN İHA'SINI KOPYALAYIP SALDIRI DÜZENLİYORLAR"

Zülfikari açıklamasında şöyle dedi:

"Savaş meydanında ve İran’a karşı siyasi koalisyon kurma çabalarında yenilgiye uğrayan düşman, hile ve tuzağa başvurmuştur. Şeytani bir plan kapsamında İran’ın Şahid-136 insansız hava aracını (İHA) kopyalayarak yeni bir isim olan ‘Lucas İHA’ adıyla bölgedeki gayrimeşru hedeflere saldırılar düzenlemektedir"

"TÜRKİYE, KUVEYT VE IRAK GİBİ KOMŞU ÜLKELERE PROVOKATİF SALDIRILAR, İRAN'A MAL EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Düşmanın amacı İran’a karşı güvensizlik oluşturmak, İran’ı suçlu göstermek ve nihayetinde İran ile komşu ülkeler arasında ayrılık ve ihtilaf çıkarmaktır. Böylece İran Silahlı Kuvvetleri’nin savunma amaçlı, yasal ve meşru faaliyetlerini tartışmalı hale getirmeyi hedeflemektedir. Bunun örneklerinden biri de son günlerde Türkiye, Kuveyt ve Irak gibi komşu ve dost ülkelerde bazı merkezlere yönelik provokatif saldırılar ve bu saldırıların İran Silahlı Kuvvetleri’ne mal edilmeye çalışılmasıdır"

"SADECE ABD VE İSRAİL’E AİT HEDEFLER HEDEF ALINIYOR"

İran’ın savunma doktrininin tamamen yasal temellere dayandığımı belirten Zülfikari, "İran İslam Cumhuriyeti, defalarca açıkladığı gibi yalnızca ABD ve Siyonist rejime ait hedefleri, merkezleri ve çıkarları hedef almaktadır. İran, hedef aldığı her yer için resmi bir bildiri yayımlayarak sorumluluğu üstlenir ve sonuçlarına da cevap verir" dedi.

"BÖLGE ÜLKELERİ DİKKATLİ OLMALI"

Söz konusu girişimlere karşı bölge ülkelerinin yetkililerinin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Zülfikari şunları dedi:

"Bu aldatıcı ve şeytani girişimlere karşı bölge ülkelerinin gösterdiği akıllıca tepkiler, bu komployu daha başlangıç aşamasında boşa çıkaracaktır. Ancak ayrılıkçı ve kışkırtıcı söylemlerin aldatmasına kapılmak, düşmanı bu tür girişimleri sürdürmeye teşvik edecektir. Bu nedenle birbirimize güvenmeli, birlik ve iş birliğini koruyarak saldırgan yabancı düşmanın bu tür girişimlerinden vazgeçmesini sağlamalıyız"