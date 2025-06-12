İran: ABD veya İsrail'in saldırganlık eylemine 'hızlı ve beklenmedik' karşılık verilecek

AA

İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'ye konuşan ismi açıklanmayan üst düzey güvenlik yetkilisi, İran'ın askeri saldırı tehditlerine karşı 'en yüksek askeri hazırlık seviyesinde' olduğunu söyledi.

İsrail ve ABD'ye 'hızlı ve beklenmedik' şekilde karşılık verileceğini belirten İranlı yetkili, "İran şu anda en üst düzeyde askeri hazırlık seviyesinde. ABD veya siyonist rejim (İsrail) herhangi bir saldırganlık eylemine kalkışırsa hazırlıksız yakalanacak." dedi.

İSRAİL, İRAN'A SALDIRI TEHDİTİNDE BULUNUYOR

ABD'nin bölgedeki faaliyetlerinin, İran'a karşı herhangi bir saldırganlık eylemi olması halinde bölgesel çıkarlarını ve üslerini hedef alacağı yönündeki İran uyarılarına karşı savunma amaçlı bir tepki olduğunu ifade eden yetkili, "Amerikalıların yaptığı İran'a yönelik bir tehdit mesajından ziyade, İran'ın Amerikan çıkarlarına yönelik tehditlerine bir tepkidir." diye konuştu.

İran ile ABD arasında müzakere süreci devam ederken bölgedeki saldırganlığını sürdüren İsrail, İran'ın nükleer tesislerine saldırı tehditlerinde bulunuyor.

İSRAİL'E AİT BİNLERCE GİZLİ BELGENİN ELE GEÇİRİLDİĞİ DUYURULMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, bölge tehlikeli bir yer haline dönüşebileceği için yönetiminin, Orta Doğu'daki bazı bölgelerden görevlilerini çekme kararı aldığını söylemişti.

İran medyası, 7 Haziran'da nükleer tesisler dahil İsrail istihbaratına ait binlerce gizli belgenin İran istihbaratı tarafından ele geçirildiğini duyurmuştu.

"BİR SALDIRI HALİNE TÜM AMERİKAN ÜSLERİNİ HEDEF ALACAĞIZ"

Haber, daha sonra Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi tarafından da doğrulanmıştı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, belgelerin, Tahran'ın nükleer tesislerine muhtemel bir saldırı durumunda, İsrail’in gizli nükleer tesisleri ile ekonomik ve askeri altyapısını hızla hedef almalarını mümkün kılacağını bildirmişti.

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade de dün yaptığı açıklamada, 'herhangi bir saldırı halinde tereddüt etmeden bölgedeki tüm Amerikan üslerini hedef alacaklarını' söylemişti.