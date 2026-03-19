İran, ABD'ye ait F-35'i vurdu: Pilot acil iniş yaptı

İran havada görev yürüten ABD F-35'ini vurdu...

Konuya yakın iki kaynağa dayandırılan bilgilere göre, beşinci nesil hayalet savaş uçağı İran hava sahası üzerinde yürüttüğü görev sırasında vuruldu.

Uçak ve pilot vurulduktan sonra iniş yapmayı başardı.

"GÜVENLİ İNİŞ YAPTI, PİLOTUN DURUMU STABİL"

Atlanta merkezli CNN'in haberine göre, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Yüzbaşı Tim Hawkins, olayla ilgili yaptığı açıklamada uçağın görev esnasında acil iniş yapmak zorunda kaldığını belirterek, “Uçak güvenli şekilde iniş yaptı, pilotun durumu stabil. Olayla ilgili inceleme başlatıldı” dedi.

ABD, İLK DEFA F-35'İNİN VURULDUĞUNU DUYURDU

Söz konusu gelişme, Şubat ayı sonunda başlayan saldırılardan bu yana İran’ın ilk kez bir ABD savaş uçağını vurduğunun ABD tarafından kabul edildiği gelişme olarak kayda geçiyor.

Çatışmalarda hem ABD hem de İsrail’in aktif olarak F-35 savaş uçaklarını kullandığı biliniyor.

DEVRİM MUHAFIZLARI DA DUYURDU

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye ait bir F-35 savaş uçağının bu sabaha karşı İran hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD’ye ait F-35 savaş uçağının, İran’ın orta kesimlerinde İran hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu ve savaş uçağının ağır hasar aldığı" ifade edildi.

Devrim Muhafızları Ordusu ayrıca, "ağır hasar alan ait F-35 savaş uçağının akıbetinin henüz netleşmediğini ancak düşme ihtimalinin yüksek olduğunu" belirtti.

VURULMA SONRASI ÜRETİCİNİN HİSSELERİ DÜŞTÜ

İran'ın ABD'ye ait F-35 savaş uçağını uçaksavar füze ile vurmasının ardından uçağın üretimindeki ana yüklenici olan Lockheed Martin şirketinin hisseleri işlem gördüğü ABD borsasında düşüşe geçti. (19 Mart 19.50)