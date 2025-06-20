İran Ahvaz'da kefenle cuma namazı

İsrail, 13 Haziran'da İran'a yönelik saldırılar başlattı.

Bunun akabinde sessizliğini bozan İran, Tel Aviv'e peş peşe füzeler attı.

İran ile İsrail arasında karşılıklı misilleme saldırı sürerken, bölgeden yeni görüntüler de geliyor.

CUMA NAMAZINA KEFENLE GİTTİLER

İran'da vatandaşların, cuma namazını kılmaya kefenle gittikleri görüldü.

İran’ın Ahvaz kentinde bir grup İranlı vatandaş, cuma namazını üzerine giydikleri kefenle kıldı.

Aynı camide imamın da silahlı olması da dikkati çekti.

İSRAİL-İRAN ARASINDAKİ MİSİLLEMELER

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılardaysa, İran Sağlık Bakanlığı'ndan 15 Haziran'da yapılan açıklamaya göre en az 224 kişi öldü, 1277'den fazla kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.