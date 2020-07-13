İran: Ayasofya'nın ibadete açılmasından mutluluk duyduk

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Ayasofya ile ilgili kararın, Türkiye'nin iç meselesi olduğunu söyledi.

Ayasofya'nın, 86 yıl aradan sonra yeniden cami statüsüne kavuşması büyük sevince neden oldu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararıyla ilgili açıklama yaptı.

İRAN'DAN AYASOFYA DESTEĞİ

Sözcü Musevi, "Türkiye halkı ve Müslümanların memnuniyetle karşıladığı Ayasofya'nın ibadete açılması kararından biz de mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN İÇ MESELESİ"

Bu karara yönelik bazı ülkelerden gelen tepkilere ilişkin ise Musevi, "Ayasofya'nın durumuyla ilgili karar Türkiye'nin iç meselesidir. Bu, Türkiye'nin ulusal egemenliği çerçevesinde değerlendirilecek bir konudur." değerlendirmesinde bulundu.

Abbas Musevi