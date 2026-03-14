İran, BAE'de bulunan limanların yakınlarından yaşayan sivillere tahliye çağrısı yaptı

Savaşta 15'inci gün...

ABD ile İsrail'in İran'a başlattığı saldırılarda can kaybı ve yıkım artmaya devam ediyor.

Öte yandan İran da körfez ülkelerinde bulunan ABD üslerine yönelik misilleme saldırılarını sürdürüyor.

YENİ SALDIRI DALGASI YOLDA

İran medyasına göre, Tahran yönetimi yeni bir saldırı dalgası başlatmaya hazırlanıyor.

Hedefteki ülke ise misilleme saldırılarında etkilenenler arasında başı çeken Birleşik Arap Emirlikleri.

TAHLİYE EMRİ YAYINLANDI

Tahran, Dubai'deki Cebel Ali Limanı, Abu Dabi'deki Halife Limanı ve BAE'deki Füceyre Limanı yakınlarında yaşayanlara tahliye uyarısında bulundu.

Bölgede bulunan sivillerin bir an önce güvenli noktalara geçmesi istendi.

BAE'YE TOPLAM 294 FÜZE ATEŞLENDİ

BAE Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İran'ın saldırılarının başlamasından bu yana, BAE hava savunmasının 294 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1600 insansız hava aracını engellediği ifade edilmişti.

Açıklamada, ayrıca bu saldırılar sonucunda Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, Nepal ve Bangladeş vatandaşlarından 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.