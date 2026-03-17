İran basını Besic Güçleri Komutanı Süleymani'nin ölümünü doğruladı

28 Şubat’ta, Tahran ile Washington yönetimleri arasındaki müzakereler sürerken, İsrail ve ABD, İran’a koordineli bir askeri operasyon düzenledi.

İran, saldırılara karşılık olarak hem İsrail’i hem de ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde hedefler belirleyerek karşı saldırılar gerçekleştirdi.

İranlı yetkililer, ABD-İsrail operasyonlarında ölü sayısının 1.348, yaralı sayısının ise 17 bini aştığını açıkladı.

İSRAİL BESİC GÜÇLERİ KOMUTANI ÖLDÜ DEMİŞTİ

Operasyonlarda öne çıkan hedeflerden biri İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani oldu.

İsrail ordusu, Süleymani’nin hava saldırısında öldüğünü duyururken, Besic Güçleri’nin diğer üst düzey komutanlarının da saldırıda hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ayrıca, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani de saldırının hedefleri arasında yer aldı.

İRAN BASINI DOĞRULADI

İran basını da, Süleymani’nin İsrail saldırısında öldüğünü doğruladı.