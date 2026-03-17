Netanyahu: Laricani'yi etkisiz hale getirdik

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik operasyonlar kapsamında İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’nin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Netanyahu, aynı zamanda İran Devrim Muhafızları Besic Gücü Komutanı Gulam Reza Süleymani’nin de öldürüldüğünü yineledi.

LARİCANİ VE SÜLEYMANİ HEDEF ALINDI

Netanyahu, ofisinden paylaşılan görüntülü açıklamada, “Bu sabah Ali Laricani’yi etkisiz hale getirdik. Laricani, İran’ı fiilen yöneten Devrim Muhafızları Ordusu çetesinin lideriydi” ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun operasyonlarının, Hava Kuvvetleri ve insansız hava araçlarıyla (İHA) sürdüğünü belirten Netanyahu, aynı zamanda Besic Gücü Komutanı Gulam Reza Süleymani’nin öldürüldüğüne dair açıklamaları da tekrarladı.

"İRAN HALKINA REJİMİ DEVİRME FIRSATI VERMEYİ UMUYORUZ"

Netanyahu, İsrail’in bölgedeki faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayarak, “Bu rejimi zayıflatarak İran halkına onu devirme fırsatı vermeyi umuyoruz. Bu birden gerçekleşecek bir durum değil ve kolay olmayacak, ancak bu konuda kararlıyız” dedi.

Basra Körfezi’ndeki gelişmelere de değinen Netanyahu, ABD ile iş birliği içinde olduklarını belirterek, “Dün ABD Başkanı Donald Trump ile uzun bir görüşme gerçekleştirdim. Hava ve deniz kuvvetlerimizle birlikte, dostumuz ABD ile İran rejimi üzerinde baskı oluşturan eylemleri sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

"DOSTUMUZLA KÜRESEL BİR GÜÇ HALİNE GELDİK"

Netanyahu, İsrail ve ABD’nin ortak mücadelesini güçlendirdiğini belirterek, “Karamsarlık söylentilerini görmezden gelin. Şimdi dostumuzla omuz omuza, neredeyse küresel bir güç haline geldik. Bu, gelecekteki tüm tehditlere karşı muazzam bir başarıdır” dedi.

Başbakan, çatışmaların geleceğiyle ilgili olarak ise “Bütün taktiklerimizi açıklamayacağız; ancak ortada birçok sürpriz bulunuyor” uyarısında bulundu.