İran basını: Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin başlatılması için talimat verdi

ABD-İran hattında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İki ülke arasındaki karşılıklı açıklamalar Orta Doğu'da gerilimi artırırken askeri bir müdahale olup olmayacağı konusu hala belirsizliğini koruyor.

Gelişmeler dikkatle takip edilirken İran basınında, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

NÜKLEER MÜZAKERELERE YENİDEN BAŞLAMA TALİMATI

Fars Haber Ajansı'nın haberine göre; İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlaması için emir verdi.

Görüşmelerin Türkiye'de olması bekleniyor.

DİPLOMASİ MASASI KURULMAK İSTENİYOR

Pezeşkiyan’ın talimatının, İran’ın nükleer programına ilişkin dosyanın yeniden diplomatik zemine taşınmasını amaçladığı belirtiliyor.

İran yönetiminin, yaptırımların hafifletilmesi ve bölgesel gerilimin düşürülmesi için müzakere kanallarını açık tutma iradesi gösterdiği yorumları yapılıyor.

BÖLGEDE GİDEREK ARTAN GERİLİM

Son dönemde artan bölgesel gerilimler ve Washington–Tahran hattındaki mesaj trafiği, olası bir müzakere sürecine dair beklentileri artırmıştı.

Taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmazken diplomatik kaynaklar, temas ihtimalinin tamamen dışlanmadığını vurguluyor.

WITKOFF İLE ARAKÇİ GÖRÜŞECEK

Müzakerelerin hangi düzeyde ve ne zaman başlayacağına dair henüz resmî bir takvim paylaşılmadı.

İran adına Abbas Arakçi, ABD tarafında ise Steve Witkoff düzeyinde yapılmasının beklendiği ifade edildi.