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    İstanbul'da Mahsa Amini'nin ölümü protesto edildi

    Tahran'da Mahsa Amini'nin polis ifadesinden sonra şüpheli ölümü İstanbul'da İran Başkonsolosluğu önünde protesto edildi. İranlı kadınlar özgürlük çağrılarıyla saçlarını kesti.
    • 21.09.2022 - 16:49
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 17:35
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    İstanbul'da Mahsa Amini'nin ölümü protesto edildi

    İran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisleri' tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek 16 Eylül'de yaşamını yitiren Mahsa Amini'nin ölümü ülkede büyük tepkilere sebep oldu.

    Hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümü İstanbul'da İran Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

    Fatih'in Ankara Caddesi önünde toplanan İranlı kadınlar, Mahsa Amini için dünya genelinde yapılan eylemlere destek vererek saçlarını kesti.

    "Bize hak vermiyorlar"

    Eylemde, İranlı kadınlar adına konuşan Pita Seperniyan, "10 senedir ben Türkiye'de tek başıma yaşıyorum. Neden kendi toprağımdan uzağım? Çünkü bize hak vermiyorlar. Bizim seçimimiz yok. Her şeyimize  karışıyorlar. Bu konsolosluğa bile örtüsüz giremiyoruz. Türkiye'ye rica ediyoruz. Bunları bu topraktan çıkarsınlar." dedi.

    İstanbul da Mahsa Amini nin ölümü protesto edildi #1

    "Sporcu olarak yaşayamadım"

    Eylemde İranlı kadınlar, Türkiye'ye neden geldiklerini anlattılar. 
    İran'da spor yapması engellendiği için Türkiye'ye geldiğini söyleyen Meryem adlı kadın, "Ben İran'da yaşayamadım. Kadın olarak yaşayamadım, sporcu olarak yaşayamadım. Bana spor yapmaya izin vermediler. Çünkü bir kadınım. Bizim kızımızı 22 yaşında öldürdüler çünkü bizim gibi giyinmek istedi." diye konuştu.

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    "Söyleyecek sözümüz bitmedi"

    Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu adına konuşan Rüya Kurtuluş ise, "Polis karakoluna götürülen Mahsa, aynı gece hastaneye kaldırıldı ve oradan da ölüm haberi geldi. Amini'nin başına aldığı darp nedeniyle beyin kanaması geçirmesi sonucu yaşamını yitirdiği kesinleşti. Söyleyecek sözümüz bitmedi." dedi.

    "Bir kız biraz saçı gözüktüğü için öldürüldü"

    İran'da baskı gördüğü için Türkiye'ye geldiğini belirten Yasemin Ceşmini, "Bir İranlı kadın olarak tüm kadınlar için özgürlük istiyorum. Gencecik 22 yaşındaki bir kız biraz saçı gözüktüğü için öldürüldü. Özgürlük istiyoruz" dedi.

    Yürüyüş durduruldu

    DHA'nın haberine göre, basın açıklaması sonrası yürümek isteyen kadınlara izin verilmedi.

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