İran: Bugüne kadar 130 İsrail İHA'sı düşürüldü

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları sonrası, İran'dan da misilleme saldırılar gerçekleşti.

İki ülke arasında 11 gündür devam eden çatışmalar, daha da şiddetlenerek devam ediyor.

Bu kapsamda İran'dan önemli bir açıklama yapıldı.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

İran, çatışmaların başladığı 13 Haziran tarihinden bu yana, İsrail saldırılarında 130 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Entekhab haber sitesi, İran Hava Savunma Sistemleri Kurumu tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

"DÜŞMANA AİT İHA'LAR İMHA EDİLİP DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR"

Açıklamada, "Siyonist rejimin saldırılarının başlangıcından bu sabah saat 07.00’ye kadar, ülkenin dört bir yanında düşmana ait 130'dan fazla insansız hava aracı (İHA) imha edilip düşürülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

SALDIRILAR NASIL BAŞLADI?

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.