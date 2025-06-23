İran'da, İsrail'e ait İHA düşürüldü

İsrail- İran savaşı, 11. gününde de şiddetlenerek devam ediyor.

Karşılıklı misillemelerle gece boyunca da devam eden saldırılarda, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü aktarıldı.

İran basınında yer alan haberde, düşürülen İHA'nın İsrail ordusuna ait "Hermes 900" olduğu belirtildi.

İSRAİL ORDUSU DOĞRULADI

Söz konusu İHA'nın, İran'ın batısındaki Herremabad kenti yakınlarında sabah erken saatlerde düşürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, İran'da bir İHA'sının düşürüldüğünü doğruladı.

İRAN GEÇEN HAFTA DA BİR İHA DÜŞÜRMÜŞTÜ

Düşürülen İHA'nın türüne ve nerede düşürüldüğüne ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, "herhangi bir bilgi sızma riskinin olmadığı" ileri sürüldü.

İran, geçen hafta da İsfahan eyaletinin doğusunda bir İsrail İHA'sını düşürmüştü.

SALDIRILAR NASIL BAŞLADI?

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.