İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ABD'yi sert bir şekilde eleştirdi

Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'ı Şam'da ağırlayan İbrahim Reisi, DEAŞ'ı ABD'nin kurduğunu söyleyerek, tepki gösterdi.

Son zamanlarda ülkelerle temaslarını artıran İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bu kez Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile bir araya geldi.

Birçok konuyu ele alan ikili arasında Tahran ve Şam arasındaki diyaloğun öne çıkan gündemlerden biri olduğu aktarıldı.

"DEAŞ'I ABD KURDU"

ABD'nin bölgedeki varlığına tepkiler gösteren Reisi, DEAŞ hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Reisi, "DEAŞ, ABD tarafından kurulmuştur. Bölgenin neresinde ABD ve DEAŞ bulunursa oradaki halk, güvenlik ve istikrar noktasında büyük zararlarla karşı karşıya kalıyor." dedi.

Görüşme esnasında Mikdad da Reisi'yi Şam'a davet ederek, ağırlamak istediğini belirtti.