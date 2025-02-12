İran Cumhurbaşkanı: Trump, Gazze’de yaptığını İran’a yapmak istiyor

İHA

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, eyalet gezileri kapsamında Buşehr eyaletine gitti.

Pezeşkiyan, buradan ABD’nin İran’a yönelik tehditlerine cevap verdi.

"BİZ HİÇBİR ÜLKE VEYA KİŞİYLE SAVAŞ HALİNDE DEĞİLİZ"

Savaş arayışında olmadıklarını belirten Pezeşkiyan, "Biz hiçbir ülke veya kişiyle savaş halinde değiliz. Tüm komşularımızla kardeşçe ilişkilerimiz var ve bu ilişkileri daha da güçlendireceğiz. Bölgedeki tüm ülkeler bizim kardeşimiz ve dostumuzdur" ifadelerini kullandı.

"BİZE ASKERİ GÜCÜMÜZÜ ARTTIRMAMAMIZI SÖYLÜYORLAR"

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik tehditlerine tepki gösteren Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:

Bize, füze ve silah bulundurmamamızı, askeri gücümüzü artırmamamızı söylüyorlar. Asıl hedefleri, Gazze’de yaptıkları gibi İran’da da benzer bir senaryo uygulamak. Ancak, İran milleti asla bu baskılara boyun eğmeyecek ve direnişini sürdürecektir. Tehditler karşısında geri adım atmayacağız ve teslim olmayacağız.

"BİZ Mİ TERÖR EYLEMLERİ YAPTIK YOKSA ONLAR MI?"

Pezeşkiyan, şöyle dedi:

ABD Başkanı Trump, imzaladığı başkanlık kararnamesinde İran’ı terörizme destek vermekle suçladı. Oysa devrimden bu yana 18 bin kişi, devlet yetkilileri, bilim insanları ve sıradan vatandaşlar, terör saldırılarında hayatını kaybetti. Peki, bu terör saldırılarını kim gerçekleştirdi? Biz mi terör eylemleri yaptık yoksa onlar mı? Bölgede terörizmin asıl sorumluları, nasıl oluyor da başkalarını suçlayabiliyorlar?

"KİMSE İRAN'I YOLUNDAN DÖNDÜREMEZ"

ABD’nin İran’a yönelik uyguladığı baskı politikasının müzakerelere engel olduğunu belirten Pezeşkiyan, son olarak şu ifadeleri kullandı: