İran Dışişleri Bakan Cevad Zarif: Saldırının intikamını İsrail’den alacağız

Cevad Zarif, nükleer tesise yapılan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada “Natanz Nükleer Tesisi’ne yapılan saldırının intikamını İsrail’den alacağız” ifadelerini kullandı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN), İran'ın İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'nde meydana gelen kazanın arkasında İsrail istihbarat servisi Mossad'ın olduğunu iddia etmesi üzerine bölgede tansiyon yükseldi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Viyana görüşmeleri ile ilgili düzenlenen Milli Güvenlik Komisyonu’nda, dün İsrail tarafından Natanz Nükleer Tesisi’ne gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklamalar yaptı.

“ELİMİZ DAHA GÜÇLÜ OLACAK”

Zarif konuşmasında, nükleer tesislerin ve bilim insanlarının daha iyi korunması gerektiğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“Natanz Nükleer Tesisi’ni eskisinden daha güçlü yapacağız. Bu saldırı ile müzakerelerde elimiz zayıf değil daha güçlü olacak.”





“SALDIRININ İNTİKAMINI İSRAİL’DEN ALACAĞIZ”

Zarif, İsrail’in ABD yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik atılan başarılı adımlar nedeniyle intikam peşinde olduğunu söyledi.

“Siyonistler bu hedeflerine ulaşamayacaklar. Biz Natanz Nükleer Tesisi’ne yönelik bu saldırının intikamını İsrail’den alacağız.” ifadelerini kullandı.

“SANTRİFÜJLER ZARAR GÖRDÜ”

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade ise Natanz Nükleer Tesisi’ne İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıda, eski model IR1 santrifüjlerinin zarar gördüğünü belirtti.

Hatipzade, yeni nesil geliştirilmiş santrifüjlerin tesiste kullanılacağını söyledi.

“BU NÜKLEER TERÖRDÜR"

Natanz nükleer tesisine yönelik saldırının intikamını İsrail’den alacaklarını belirten Hatpizade, “Bu nükleer terördür ve büyük bir insani facia yaşanabilirdi. Siyonist İsrail rejimine bu terör saldırısının cevabı verilmelidir.” dedi.