Kocaeli'de beton bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kocaeli'de trafiğe kapalı yoldaki beton bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Yenikent Mahallesi'nde Hüseyin Burak K. (24) idaresindeki motosiklet, çökme nedeniyle beton bariyerlerle trafiğe kapatılan alana çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen beton bariyerlerden biri sürücünün başına düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cenazesi Gebze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
