Netanyahu'dan İran yorumu: Takvim belirlemek istemiyorum

ABD merkezli Newsmax yayın kuruluşuna röportaj veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a karşı yürütülen savaşla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Savaş hedeflerinin yarısından fazlasına ulaşıldığını belirten Netanyahu, savaşın ne zaman sona ereceğine ilişkin yorum yapmaktan kaçınarak, "Kesinlikle yarı yolun ötesine geçildi. Ancak bu konuda bir takvim belirlemek istemiyorum" dedi.

Netanyahu, savaşın 'zaman açısından değil, görevler açısından' yarı yolun ötesine geçtiğini vurguladı.

"YAPTIĞIMIZ ŞEY İRAN REJİMİNİ İÇERİDEN ZAYIFLATMAK"

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun binlerce üyesinin öldürülmesi de dahil birçok hedefe ulaştıklarının altını çizen Netanyahu, "İran'ın silah sanayisini bitirmeye çok yakınız. Tüm sanayi tabanını, tüm fabrikalarını ve nükleer programını yok ediyoruz" diye konuştu.

İran'daki rejimin düşeceğine inandığını söyleyen Netanyahu, "Bence bu rejim içten çökecek. Ama şu anda yaptığımız şey askeri kapasitelerini, füze kapasitelerini, nükleer kapasitelerini azaltmak ve onları içeriden zayıflatmak" dedi.