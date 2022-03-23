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    İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Şam'a gitti

    Abdullahiyan, Suriyeli mevkidaşı Mikdad ile bir araya geldi. İranlı Bakan, rejime destek açıklaması yaptı.
    • AA
    • 23.03.2022 - 15:27
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 15:50
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    İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Şam'a gitti

    İran'dan Suriye rejimine dışişleri bakanı düzeyinde ziyaret düzenlendi.

    Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyet, Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

    Rejimin ajansı SANA'nın haberine göre, Abdullahiyan, ziyaret kapsamında rejimin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile görüştü.

    ESAD REJİMİNE DESTEK AÇIKLAMASI

    Havalimanında Mikdad tarafından karşılanan İranlı Bakan Abdullahiyan, basına yaptığı açıklamada, Suriye'deki rejime desteklerini yineledi.

    Abdullahiyan, "Aynı hendekteyiz. İki ülke arasındaki stratejik ilişkiler en iyi koşullardan geçmektedir. Burada iki ülkenin siyasi ve ekonomik alanlardaki çıkarlarını görüşeceğiz." dedi.

    SONRAKİ DURAK LÜBNAN

    İran basınının bildirdiğine göre, Abdullahiyan ve beraberindeki heyet, ilerleyen saatlerde Suriye'deki rejimin lideri Esad ile görüşmesinin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Lübnan'a geçecek.

    İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan son aylarda Suriye'ye üçünü ziyaretini gerçekleştirdi.

    İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Şam a gitti #1

    İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Şam a gitti #2

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