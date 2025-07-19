İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Ateşkes kırılgan, misillemeye hazırız

İran ile İsrail arasında ateşkes sağlansa da iki taraf da tetikte kalmaya devam ediyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Çin’in CGTN kanalına İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına, ateşkes sürecine ve nükleer müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail’in İran’a yönelik saldırısını "bir çatışma değil, sebepsiz ve saldırgan bir eylem" olarak nitelendiren Arakçi, "İsrail, İran’a yönelik hiçbir gerekçesi olmayan bir saldırı gerçekleştirdi. Kendimizi savunmaktan başka bir seçeneğimiz yoktu.

Bu nedenle ülkemizi savunduk. Kendi topraklarımızda cesurca direndik ve saldırganları saldırılarını durdurmaya ve koşulsuz ateşkese razı olmaya mecbur bıraktık. Bu ateşkes talebi tarafımızdan kabul edildi." ifadelerini kullandı.

"ATEŞKES KIRILGAN"

İsrail ile sağlanan ateşkese ilişkin değerlendirmede bulunan Arakçi, şunları söyledi:

Bu ateşkes kırılgan ve nedeni de açık. Çünkü oldukça kötü bir geçmişe sahip bu rejimden gelen hiçbir ateşkese güvenilemez. Eğer ateşkes ihlal edilirse karşılık vermeye hazırız. Bu savaş bizim tercihimiz değildi.



En başından beri bu savaşı istemedik ama her türlü senaryoya karşı da hazırlıklıydık. Şimdi de bu savaşın sürmesini istemiyoruz. Ancak bir kez daha açıkça söylüyorum ki her koşulda hazırız.

"SAMİMİ BİR İRADE ARIYORUZ"

Tahran’ın ABD ile nükleer müzakerelere dönme konusunda neden hala net bir karar vermediğine ilişkin soruya da yanıt veren Arakçi, "Henüz ikna olmadıysak bunun nedeni, karşı tarafın gerçekten bir çözüm iradesi taşıyıp taşımadığını görmek istememizdir.

Biz, her iki tarafın da kazanacağı bir yol haritasına ulaşılmasını sağlayacak samimi bir irade arıyoruz." ifadelerini kullandı.

"NÜKLEER PROGRAMIMIZ BARIŞÇIL AMAÇLAR TAŞIYOR"

İran’ın nükleer programının tamamen barışçıl amaçlara dayandığını belirterek, bu konuda uluslararası topluma güvence vermeye hazır olduklarını söyledi. Arakçi, "Nükleer programımızın yalnızca barışçıl amaçlar taşıdığı konusunda yüzde 100 eminiz.

Bu güveni başkalarıyla da paylaşmakta hiçbir sakınca görmüyoruz ancak bu yalnızca müzakere yoluyla mümkündür." dedi.

"BİZ ANLAŞMAYA BAĞLI KALDIK"

Arakçi, 2015 yılında 5+1 ülkeleriyle varılan nükleer anlaşmaya da atıfta bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

O dönemde anlaşmaya varıldı ve mutabakat sağlandı. Dünya, bu anlaşmayı büyük bir diplomatik başarı olarak kutladı. İran olarak biz de anlaşmaya bağlı kaldık. Ancak ne yazık ki ABD aniden anlaşmadan çekilme kararı aldı. Bu son derece üzücü bir adımdı ve bugün karşı karşıya olduğumuz tüm gelişmeler, bu kararın doğrudan sonucudur.

"ASKERİ SEÇENEK KENARA BIRAKILMALI"

Müzakere edilmiş bir anlaşmaya dönüşün mümkün olduğunu kaydeden Arakçi, "Ancak bunun gerçekleşmesi için karşı tarafın ciddi ve samimi bir irade göstermesi gerekir.

Askeri seçenek tamamen bir kenara bırakılmalı, ileriye dönük adımlar atılmalı ve çözüm sadece müzakere yoluyla aranmalıdır." dedi.

"ETKİLİ TEK ÇÖZÜM DİPLOMASİ"

Arakçi, İsrail’in İran’a yönelik son saldırısının da askeri yollarla sonuç alınamayacağını gösterdiğini belirterek, şunları söyledi: