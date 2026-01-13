İran Dışişleri Bakanı: Tuhaf bir şekilde camiler hedef alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran'da ekonomiyi protesto ederek başlayıp hükümet karşıtı eylemlere dönüşen ve şiddetlenerek ülkeye yayılan gösteriler hakkında İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den açıklamalar geldi.

180 AMBULANS YOK EDİLDİ

Eylemcilerin ambulansları hedef aldığını belirten Erakçi, yalnızca 3 gün içerisinde 180 ambulansın protestolarda yok edildiğini söyledi.

Bakan Erakçi, toplu taşıma otobüslerine de zarar verildiğini bildirdi.

"HİÇBİR İRANLI BİR İBADET YERİNİ ATEŞE VERMEZ"

"Tuhaf bir şekilde" camilerin de saldırıya uğradığını belirten Dışişleri Bakanı, bu duruma çok şaşırdığını dile getirdi.

Erakçi, "Hiçbir İranlı bir ibadet yerini ateşe veremez." ifadelerini kullandı.

İRAN'DAKİ PROTESTOLAR

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 646 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta, ülke genelinde internet kesilmişti.