İran, Donald Trump suikastı iddialarını yalanladı

İHA

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz 2024'te Pensilvanya'daki miting sırasında suikast girişimine uğramış, saldırıdan kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu.

Trump'a ateş ettiği belirtilen kişi öldürülmüştü.

ABD Adalet Bakanlığı, 8 Kasım 2024'te, Trump'ı öldürmeye yönelik İranlı bir yetkili tarafından hazırlandığı iddia edilen "kiralık katil" planıyla ilgili 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Suikast girişiminin İran ile olan bağlantılarına hala ulaşılamazken İran'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

"VERİLEN SÖZLER YERİNE GETİRİLMEDİ"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD’li NBC News kanalına açıklamalarda bulundu.

Pezeşkiyan, İran’ın ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump hükümetiyle müzakerelere hazır olduğunu söyleyerek, “Yapılan müzakerelere rağmen Batı’nın amacı sorunları çözmek değil, İran hükümetini devirmek. Bizim sorunumuz diyalog kurmakta değil. Asıl sorun, diyalog ve müzakereler sonucunda ortaya çıkan taahhütlere bağlı kalmakta. İran, nükleer programıyla ilgili büyük güçlerle müzakere ederken üzerine düşen tüm taahhütleri yerine getirdi. Ancak ne yazık ki verilen sözleri ve taahhütleri yerine getirmeyen karşı taraf oldu.” ifadelerini kullandı.

"HER TÜRLÜ EYLEME KARŞILIK VERECEĞİZ"

İran’ın nükleer programına ve tesislerine yönelik herhangi bir eyleme karşı kendini savunmaya hazır olduğunu ifade eden Pezeşkiyan, “Doğal olarak her türlü eyleme karşılık vereceğiz. Biz savaştan korkmuyoruz ama savaş da istemiyoruz. Umarım böyle bir olay asla yaşanmaz.

Çünkü bu sadece bize değil, tüm taraflara zarar verir. İran düşmanları, Tahran’ı nükleer silah üretmekle suçlayarak kendilerine bir bahane oluşturmak istiyor ancak bu iddialar gerçeği yansıtmıyor.” dedi.

"İRAN'IN NİYETİ HİÇBİR ZAMAN TRUMP'I ÖLDÜRMEK OLMADI"

Pezeşkiyan, Trump’ın Pensilvanya’daki seçim mitinginde uğradığı suikast girişimiyle ilgili ABD medyası ve yetkililerinin Tahran’ın Trump’a suikast planladığı yönündeki iddialarını reddederek, “İran’ın hiçbir zaman Donald Trump’ı öldürme planı veya niyeti olmadı. Bu konuda herhangi bir çaba göstermediğimiz gibi gelecekte de böyle bir eylemde bulunmayacağız. Trump’a yönelik komplo iddiaları, İsrail ve diğer ülkelerin İran’a karşı düşmanlık oluşturmak amacıyla yaptığı bir plandır. İran asla birini öldürmeye teşebbüs etmemiş ve böyle bir planı yoktur. En azından bildiğim kadarıyla.” şeklinde konuştu.