İran: Elektrik santrallerimize saldırı olursa bölgedeki enerji altyapılarını vururuz

İran-İsrail-ABD savaşında 3 hafta geride kalırken İran'dan yeni misilleme tehdidi geldi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin elektrik üretim tesislerine yönelik olası bir saldırıya karşı sert bir karşılık verileceğini duyurdu. Tesnim Haber Ajansı’nda yayımlanan yazılı açıklamada, İran’ın enerji altyapısının hedef alınması halinde geniş çaplı misilleme yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, böyle bir durumda İsrail’deki elektrik santrallerinin yanı sıra, bölgede ABD askeri üslerine elektrik sağlayan ülkelerdeki enerji tesislerinin de hedef alınabileceği belirtildi.

ABD İLE BAĞLANTILI ALTYAPILAR DA HEDEFTE

Devrim Muhafızları’nın açıklamasında, sadece elektrik üretim tesislerinin değil, bölgede Amerikalıların ortak olduğu ekonomik, sanayi ve enerji altyapılarının da potansiyel hedefler arasında bulunduğu vurgulandı. İran yönetimi, bu tür saldırıların bölgesel ölçekte sonuçlar doğurabileceği mesajını verdi.

TRUMP'TAN HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN 48 SAATLİK ÜLTİMATOM

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik sert bir uyarıda bulunarak, 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nın tehdit olmaksızın tamamen açılmaması halinde İran’ın elektrik santrallerinin hedef alınacağını açıklamıştı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İran, şu andan itibaren 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı tamamen ve güvenli şekilde açmazsa, ABD İran’daki elektrik santrallerini en büyüğünden başlayarak vuracak ve yok edecektir.” ifadelerini kullanmıştı.

GERİLİM, ENERJİ ALTYAPISINA TAŞINIYOR

Karşılıklı açıklamalar, ABD ile İran arasındaki gerilimin enerji altyapıları üzerinden yeni bir boyuta taşınabileceğine işaret ediyor. Uzmanlar, özellikle petrol ve doğalgaz sevkiyatı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanabilecek bir tırmanmanın bölgesel enerji güvenliğini ciddi biçimde etkileyebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.