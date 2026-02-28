İran-İsrail gerilimi gram altını uçurdu: Fiyat 8 bin lira sınırını geçti

İsrail ve İran arasındaki gerilimler altın fiyatlarını yükseltti. Sabah saatlerinde yaşanan saldırı sonrasında gram altın 8 bin lirayı geçti. Gram altın, İstanbul Kapalıçarşı'nın kapanışına yakın 8 bin 250 lira seviyelerinde işlem gördü.
Sabah saatlerinde İsrail, İran'a saldırdı. ABD, saldırıya destek verdiğini açıkladı.
İran, misilleme yaptı. İran'ın füzelerini gönderdiği İsrail'in birçok kentinden dumanlar yükseldi, sirenler çaldı, İsrailliler marketleri boşalttı ve sığınaklara yöneldi.
Altın fiyatları sabahın ilk saatlerinde artışa geçti ve 7 bin 250 lira seviyelerinde işlen gördü. Ancak İstanbul Kapalıçarşı'nın kapanışında 8 bin 44 liraya çıktı ve en son 8 bin 250 liraya kadar satışı yapılıyordu.
Ons altın 5 bin 280 dolara kadar yükseldi.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 7 bin 453 lira (Kapalıçarşı'da 8 bin 250 lira)
Çeyrek altın: 12 bin 638 lira
Cumhuriyet altını: 51 bin 494 lira
Tam altın: 50 bin 555 lira
Yarım altın: 25 bin 277 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 44 lira
Euro: 52 lira
Sterlin: 59 lira