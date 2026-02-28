İran-İsrail gerilimi gram altını uçurdu: Fiyat 8 bin lira sınırını geçti

Sabah saatlerinde İsrail, İran'a saldırdı. ABD, saldırıya destek verdiğini açıkladı.

İran, misilleme yaptı. İran'ın füzelerini gönderdiği İsrail'in birçok kentinden dumanlar yükseldi, sirenler çaldı, İsrailliler marketleri boşalttı ve sığınaklara yöneldi.

Altın fiyatları sabahın ilk saatlerinde artışa geçti ve 7 bin 250 lira seviyelerinde işlen gördü. Ancak İstanbul Kapalıçarşı'nın kapanışında 8 bin 44 liraya çıktı ve en son 8 bin 250 liraya kadar satışı yapılıyordu.

Ons altın 5 bin 280 dolara kadar yükseldi.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 7 bin 453 lira (Kapalıçarşı'da 8 bin 250 lira)

Çeyrek altın: 12 bin 638 lira

Cumhuriyet altını: 51 bin 494 lira

Tam altın: 50 bin 555 lira

Yarım altın: 25 bin 277 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 44 lira

Euro: 52 lira

Sterlin: 59 lira