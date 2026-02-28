Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in okul saldırısı hakkında: Hafızalarımızdan asla silinmeyecek

Orta Doğu kabusu yaşıyor.

İsrail, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada İran'a saldırı başlattıklarını duyurdu.

Saldırılar ABD ile koordineli olarak gerçekleştirilirken İran basını, İsrail saldırılarında başkent Tahran’ın yanı sıra İsfahan, Kum, Kerec ve Kirmanşah şehirlerinin hedef alındığını duyurdu.

İLKOKULA SALDIRI DÜZENLENDİ

İran'da birçok bölgeden patlama sesleri yükselirken bu kez Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu'nun vurulduğu bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki 'Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu'na ABD-İsrail saldırısında, şu ana kadar 85 öğrencinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr, okulun doğrudan hedef alındığını ve çok sayıda kız öğrencinin saldırıda hayatını kaybettiğini belirtti.

PEZEŞKİYAN AÇIKLAMA YAPTI

Gelişmeler dikkatle takip edilirken öldüğü iddia edilen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan yeni bir açıklama geldi.

İran lideri, okula saldırıyı sert sözlerle hedef aldı.

"MİLLETİMİZİN TARİHSEL HAFIZASINDAN ASLA SİLİNMEYECEKTİR"

Sözlerine "Şehitlerin ve Doğruların Rabbi adına" diyerek başlayan Pezeşkiyan, "Amerikan ve Siyonist saldırganların sivil merkezlere yönelik alçakça saldırısının ardından Minab şehrindeki Şecarî Tayyiba İlkokulu'nda yaşanan yürek burkan trajedi ve onlarca masum öğrencinin şehit edilmesi, tüm İran halkının ve tüm özgür insanların kalbini derinden yaralamıştır.

Bu barbarca eylem, saldırganların bu topraklara karşı işlediği sayısız suçun kayıtlarında kara bir sayfa daha olup, milletimizin tarihsel hafızasından asla silinmeyecektir." dedi.

"TÜM KAYNAKLAR SEFERBER EDİLEREK YARALILARIN BAKIMI ÖNCELİKLENDİRİLSİN"

Hayatını kaybedenlerin acısını hissettiklerini ifade eden İran lideri, şunları kaydetti:

Bu insanlık dışı eylemi şiddetle kınarken, şehitlerin ailelerine, Minab'ın saygıdeğer halkına ve tüm İran milletine bu trajediden dolayı başsağlığı dileklerimi sunuyor ve derin üzüntülerini paylaşıyorum.



Ayrıca, bölgedeki tüm yardım ve sağlık merkezlerinden ve ilgili yetkililerden, tüm kaynakları seferber ederek yaralıların ve ailelerinin acil ve kesintisiz bakımını önceliklendirmelerini rica ediyorum.

"AİLELERE SABIR DİLİYORUM"

Pezeşkiyan son olarak "Yüce Allah'tan, bu talihsiz olayda şehit düşenlerin en yüksek mertebelere ulaşmasını, yaralıların hızla iyileşmesini ve saygıdeğer ailelerine sabır ve huzur vermesini niyaz ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.